Kocaman, gençlerle buluşmaya devam ediyor

09.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:30

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında beşinci okul ziyaretini Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yaptı.

KOCAMAN OKUL HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başladığından bu yana ziyaretlerini hiç aksatmayan Başkan Kocaman, program öncesinde Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Süleyman Gezer'den okul hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Gezer Belediye Başkanı Kocaman'a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür hediyesi verdi. Okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman "Umudumuz ve geleceğimiz sizsiniz, ülkemiz ve dünyamız için ne denli kıymetli olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Kendiniz için "Dünya Çapında Başarılı Olmak" hedefini belirleyin ve bu yolda çok çalışmaya devam edin. Biz her zaman el ele kolkola sizin yanınızda ve destekçiniz olacağız" dedi.

SİZLER İÇİN BURAYA GELDİM

"Sizler için buradayım" diyen Belediye Başkanı Kocaman "Belediye başkanlarının birçok görevi vardır. Benim için önemli olan geleceğin Kartepesini birlikte kurmaktır. Zaman çok hızla ilerlemektedir, genç nüfusumuzun donanımlı olması benim için çok önemlidir. Gençleri anlamak empati yapmak önemlidir. Bugün okul sıralarından yarın ilçemizin, ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Sizlerin düşünce ve fikirleri benim için önemlidir" açıklamasında bulundu.

ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK AYRICALIKTIR

Mustafa abiniz olarak buraya geldiğini belirten Belediye Başkanı Kocaman "Sizlerin gelişmesine zerrece katkım olursa bundan çok mutlu olurum. Her insanın farklı düşündüğü dönemler vardır. Bu dönemlerin sağlıklı bir şekilde aşılması önemlidir. Millete hizmet etmenin yolu siyasetten geçmektedir. Siyaset yapmak ülkemizin sorunlarına ilgi duymaktır. Ülkemize ve ilçemize hizmet etmek ayrıcalıktır. Bu sadece makamlarla değil yaptığınız her işi hakkıyla yerine getirmekten geçmektedir. Sizlerin bu zamanlarda neler düşündüğünüzü biliyorum" şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR ÖRNEKSİNİZ

Başkan Kocaman'ın ziyaretinden memnuniyet ve heyecan duyan çocuklar "Bizim için çok güzel bir örneksiniz ve sizi aramızda, içimizde görmekten mutlu olduk. Önemsenmek en güzel duygulardan biri. Bunun için teşekkür ediyoruz, sizi daha sık görmekten memnun oluruz, iyi ki varsınız" dediler.v

Kaynak: Bültenler