Kocakarı soğukları 2020 - Kocakarı soğuğu (Berdül'acüz) ne zaman? Berdül'acüz nedir? Berdül'acüz olarak bilinen kocakarı soğukları ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Kocakarı soğukları hikayesi hakkında çeşitli rivayetler de vardır. Peki, kocakarı soğukları nedir? Berdül'acüz ne zaman bitiyor?

Kocakarı soğukları ayın kaçında? Berdül'acüz ne demek? Toplamda bir hafta süren keskin soğuklardan adını alan kocakarı soğukları, Mart ayı içerisinde yaşanır. Bu dönemde yoğun yağış ve fırtınalar hüküm sürer. Soğuk geçen bir haftanın ardından bahar resmen gelir. İşte, Berdül'acüz yani kocakarı soğukları hakkında merak edilenler...

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mart ayı, her ne kadar baharı simgelese de öyle bir dönem var ki kazma kürek yaktırır. Bu aralık ise kocakarı soğuğu olarak bilinir. Diğer adı da Berdül'acüz'dür. Eyyamı husum şeklinde de bilinir.

Berdül'acüz, Mart'da bir hafta süren keskin soğuklardır. Halk: Sın, Sinnaber, Vabır, Amir, Mutemir, Muallel, Matfiyülcemer adlarıyla kocakarı soğuğu olarak bilinen ve yedi gün süren soğuk günlerin isimlerini bu şekilde belirtmiş. Toplumda Mart ayı için '' Mart kapıdan baktırır kazma, kürek yaktırır.'' şeklindeki tabir de buradan gelir. Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanır.

Beldir aciz olarak da söylenen bu soğuk dönemde, yoğun yağışlar gerçekleşir. Türk kültüründe 21 - 22 Mart günleri ''Yeni gün'' olarak bilinir ve yılbaşıdır. Bu tarihlerde soğuk son bulur.

BERDÜL'ACÜZ NE DEMEK?

Berdül'acüz, bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı kesimlerde "Berdelecüz" veya "Berdelegüz" olarak da bilinir. Berdül'acüz; "Berd" soğuk, "acüz" ise kocakarı demektir. Bundan kaynaklı olarak da soğuklara "Kocakarı soğukları" deniyor. Aynı zamanda 'acüz'ün omurganın sonunda yer alan kuyruk sokumu kemiğini karşıladığı da söylenir. Sonuç olarak soğuğuk kuyruk sokumuna kadar hissedildiğini ifade eder. Bu kelime Arapça'da yer alan kocakarı anlamındaki ''acüze'' ile karıştırılınca halk arasında dolaşan başka bir rivayete göre ise; söz konusu soğuklarda çok fazla yaşlı kadın ölünce, bu soğuklara ''kocakarı soğukları'' demeye başlanır.