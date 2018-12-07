Kocaeli Yeni Aşık Veyseller Yetişiyor.txt

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Barış İlkokulu'nda bulunan 'Gören Eller' sınıfında görme engelli öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu öğrencilerin kısa sürede bağlama çalmayı öğrendiğini belirterek, "Çok yetenekliler, yeni Aşık Veyseller çıkartacağımıza inanıyorum" dedi.

Darıca Barış İlkokulu'nun 'Gören Eller' sınıfında görme engelli 10 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler bilgisayarda yazmayı, yazdıklarını dinleme imkanı bulurken, bağlama çalmayı da öğreniyorlar. Okul Müdürü Metin Demirci, görme engelli sınıflarının Türkiye'de ender sınıflardan birisi olduğunu, ülke genelinde buna benzer 18-20 sınıfın bulunduğunu, Kocaeli'de ise 2 tane olduğunu söyledi. Okullarındaki görme engelli 10 öğrencinin eğitim dışında sportif ve bütün sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu belirten Metin Demirci, öğrencilerin bilgisayar üzerinde elleriyle '6 Nokta' metoduyla okuma ve yazmayı çok rahat şekilde öğrendiklerini kaydetti.

Öğretmenlerden Suna Üçtepe, öğrencilere okuma yazmayı '6 nokta' metoduyla öğrettiklerini, ancak bazı öğrencilerin ellerindeki kas zayıflığı nedeniyle teknolojiyi kullanarak bu öğrencilere bilgisayar üzerinden okuma yazmayı öğrettiklerini söyledi. Bilgisayar üzerindeki tuşların harf ve rakam yerlerini şarkı haline dönüştürdükleri bir metotla öğrencilere bilgisayarda yazmayı ve okumayı öğrettiklerini belirten Suna Üçtepe, bilgisayara yükledikleri sesli bir program sayesinde de öğrencilerin ne yazdıklarını daha sonra dinleme imkanı bulduğunu açıkladı.

Normal eğitim gören öğrenciler gibi müfredatlarının aynı olduğunu, kitapların Braille alfabesine çevrilmiş şekilde geldiğini ifade eden Üçtepe, "Görme engelli öğrencilerimiz diğer öğrencilere verilen kitaptaki metinleri okuyabiliyor, sadece tek farkı oradaki görsel olan resimlerin burada betimlemelerinin yapılmış olması." dedi.

BAĞLAMA EĞİTİMİ VERİLİYOR

Gören Eller sınıfı öğrencilerine ayrıca bağlama kursu da veriliyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu öğrencilerinin tamamının 1,5 ay içerisinde bağlama çalmayı öğrendiklerini belirterek, "Hayatımın en anlamlı kursu diyebilirim, öğrencilerimle bire bir çalışırken çok zevk alıyorum. 1,5 ay olmasına rağmen çok yetenekliler, gayet başarılılar. Yeni Aşık Veysel'ler çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah dönem sonunda da bu kursu vereceğimiz bir konserle taçlandıracağız." diye konuştu.

7 yaşındaki Sami ve Ali Üce isimli ikizler org ve bağlama çalarak müzik ziyafeti sunarken, Ali Üce öğretmenleri sayesinde çok çalıştığını ve bağlama çalmayı bu şekilde öğrendiğini söyleyerek teşekkür etti.

Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hasan Hüseyin ise, "Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Burada okuma ve yazmayı, bağlama çalmayı öğrendim, bizlere çok iyi davranıyorlar." diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİ SAYESİNDE BİSİKLETE BİNMENİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Görme engelli öğrencilerin bisiklet kullanma hayallerini ise öğretmen Taha Kocatepe gerçekleştiriyor. Öğrenciler tandem bisikletle öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde gezerek, bisiklet kullanmanın keyfini çıkarıyor. Taha Kocatepe, öğrencilere derslerin dışında farklı aktiviteler yapmayı amaçladıklarını ve bunu da bisiklet kullanarak keyifli bir hale getirdiklerini belirtti.