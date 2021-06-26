KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı
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KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Hüseyin Bal, yeni aldığı elektrikli bisikleti denediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Hüseyin Bal, yeni aldığı elektrikli bisikleti denediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza 20.00 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Bal, yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken yol ayrımına geldiği sırada İsmail Çolan idaresindeki 41 YJ 675 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenleri durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin Bal'ı hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı
KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı
KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı
KOCAELİ Yeni aldığı elektrikli bisikleti denerken kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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