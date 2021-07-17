Kocaeli Valisi Yavuz, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla emniyet ve jandarma bünyesinde 131 trafik ekibi oluşturulduğunu belirterek, "Özellikle D-100, D-130 ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda her 10 kilometrede bir sabit trafik ekibi var. Her türlü tedbir planlandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla emniyet ve jandarma bünyesinde 131 trafik ekibi oluşturulduğunu belirterek, "Özellikle D-100, D-130 ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda her 10 kilometrede bir sabit trafik ekibi var. Her türlü tedbir planlandı. Denetimlerimiz bayramın bitimine kadar en iyi şekilde devam edecek. Şu ana kadar gidişatımız iyi." dedi.

Vali Yavuz, Cengiz Topel Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazaları ve kazalara bağlı ölümleri en alt seviyeye çekmek istediklerini, bu kapsamda polis ve jandarma teşkilatının yoğun denetim gerçekleştirdiğini söyledi.

Bütün tır trafiğinin geldiği, Türkiye'nin en büyük limanına sahip ve dünyanın en büyük 14'üncü metropolünün dibinde yer alan Kocaeli'nin trafik yükünün, diğer şehirlerle kıyaslanamayacak ölçüde olduğuna dikkati çeken Yavuz, kentten yılın ilk 6 ayında 200 milyona yakın araç geçişi olduğunu bildirdi.

Vali Yavuz, trafik yoğunluğuna bağlı olarak emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde 131 trafik ekibi oluşturulduğunu belirterek, "Özellikle D-100, D-130 ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda her 10 kilometrede bir sabit trafik ekibi var. Her türlü tedbir planlandı. Ayın 14'ünde başladık, bu denetimlerimiz bayramın bitimine kadar en iyi şekilde devam edecek. Şu ana kadar gidişatımız iyi." diye konuştu.

"Kuzey Marmara'dan 6 ayda 7 milyon araç geçişi oldu"

Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili soru üzerine Yavuz, Türkiye'de son 20 yılda en büyük devrim yaşanan alanlardan birinin ulaşım olduğunu, ülkedeki otoyolların Avrupa'nın çok ilerisinde olduğunu ifade etti.

Yavuz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulaşım alanında gerçekleştirdiği devrimlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bize çok büyük değer kattığı konusunda tereddüt söz konusu değil. Artan oranda daha fazla kullanılacaktır. İlk 6 ayda neredeyse 7 milyon civarında araç geçişi olmuştur. Bizim beklentimiz, daha fazla trafiği hafifletecek, sürücüler o bölgeye alıştıkça ölümlü trafik kazaları da azalacak." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ekip sayısını 10'dan 15'e çıkardıklarını dile getiren Yavuz, "Böylelikle neredeyse 6-7 kilometrede bir ekibimiz olacak şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik tedbiri alacağız ve tüm vatandaşlarımız güvenli şekilde İstanbul'a veya Anadolu'ya ulaşacaklar. Bu, Kocaeli'deki trafiği de azaltacaktır." dedi.

Vali Yavuz, açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile polis helikopterine binerek trafiği havadan inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay