Kocaeli Valiliği'nden "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi"

03.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38

Kocaeli Valiliği himayesinde, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında kanserde erken tanıya yönelik tarama çalışmalarına katkı sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, kanserin erken teşhisinde kadınlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile Sağlığı Merkezleri ile KETEM'de (Kanser Tarama Teşhis ve Eğitim Merkezi) ücretsiz uygulanan meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri tarama hizmetleri konusunda onları bilgilendirmek ve bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak, kadın üreme sağlığı, menopoz, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemini anlatmak, fiziksel aktivite, obezite ve diyabetten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konusunda onları bilinçlendirmek, organ bağışının ve akılcı ilaç kullanımının toplum için önemini anlatmak, kadınların şiddete uğradığında, uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kaldığında ya da böyle bir duruma tanıklık ettiğinde başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır."

Açıklamada, sektörler arası iş birliğinin sağlanması amacıyla Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un ev sahipliğinde, geniş katılımlı proje tanıtım toplantısı düzenlendiği ve projenin il genelinde duyurulması sağlanarak çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA