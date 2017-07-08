Kocaeli Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

Otomobil şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobilden fırlayan 18 yaşındaki Barış Kütük yaşamını yitirirken, babası ise yaralandı.



Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kütük idaresindeki 34 ZK 6873 plakalı otomobil kaldırıma çıktıktan sonra şarampole yuvarlandı. Barış Kütük takla atan otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekibi başını taşa çarpması sonucu ağır yaralanan Barış Kütük ile hafif yaralanan babası Ali Kütük'e ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Kütük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kütük ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.