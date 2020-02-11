Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı
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Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

11.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27
Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz hasar gören otomobil içerisinde sıkıştı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Uğur Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli otomobil istinat duvarına çarptı 1 yaralı
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