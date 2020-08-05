KOCAELİ Ormanlık alanda kendini ağaca astı Ormanlık alanda kendini ağaca astıİZMİT'te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Yalçın Avcı (37), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar etti.

Ormanlık alanda kendini ağaca astı

İZMİT'te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Yalçın Avcı (37), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar etti.

Olay, İzmit Gökçeören Mahallesi Kaynarca yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, ağaca asılı birinin olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, isminin Yalçın Avcı olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Avcı'nın nakliyecilik işi yaptığı ve bir süredir de psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA