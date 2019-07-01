Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden 1800 kişilik spor salonun geldiği son durumu yerinde inceledi. Toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak spor salonunun bölgedeki gençliğin sporla buluşması için atılmış büyük bir adım olduğunu değerlendiren Başkan Büyükakın, "Daha önce burada yer alan 350 kişi kapasiteli spor salonunun yerine inşaatı devam eden projemizle 1800 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bu tesis Darıca ilçemizin salon sporlarındaki merkezi olacak. Bu gibi tesislerimiz sayesinde de Kocaeli'nde sporu yaygınlaştıracağız" dedi.

"SPORUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ RUHUNU VE ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Elli beş araçlık kapalı ve kırk beş araçlık açık otoparkıyla 7'den 77'ye herkese sağlıklı yaşam için hizmet verecek spor salonunun büyük bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, " Tesisimiz, yaklaşık 30 milyon TL'lik bir yatırımımızla Darıca'mızın spor kültürüne çok ciddi katkı yapacak. Büyükşehir Belediyesi olarak geçlerimizin sporla buluşması ve spor yapma imkanlarına ulaşmasına çok önem veriyoruz" açıklamasını yaptı. Sporun Kocaeli'nin huzuruna ve mutluluğuna katkı sunacağını kaydeden Başkan Büyükakın, "Sporun bütünleştirici ruhunun önemini çok iyi biliyoruz. Spor kötülükleri önler, kardeşliğimize katkı sunar" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİDEKİ HER İNSANIMIZIN SPOR YAPMASINI İSTİYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Darıca Belediyesi Başkan Vekili Cafer Tayyar Demirdaş, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve teknik personellerin de hazır bulunduğu incelemede, üç adet çok amaçlı salonunun projede olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Gençlerimiz antrenman salonlarımızla da çok ciddi imkanlara kavuşmuş olacaklar. Tesisimiz tamamlandığında Darıca'daki gençliğimizin sporla buluşması için çok hayırlı bir adım atmış olacağız" ifadelerini sarf etti. Kocaeli'de sporu bir kültür olarak yaygınlaştırmak için çalışacaklarını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaelili her insanımızın spor yapmasını istiyoruz. Tesisleşmede atacağımız her adım bu hedefe uygun olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler