KOCAELİ Muhammet 27 gündür kayıp
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KOCAELİ Muhammet 27 gündür kayıp

Muhammet 27 gündür kayıpKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hayrettin Kaplan, 24 Nisan tarihinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan mental rahatsızlığı bulunan oğlu Muhammet Kaplan'ın (31) bulunması için yetkililerden yardım istedi.

21.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:25

Muhammet 27 gündür kayıp

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hayrettin Kaplan, 24 Nisan tarihinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan mental rahatsızlığı bulunan oğlu Muhammet Kaplan'ın (31) bulunması için yetkililerden yardım istedi. Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Hayrettin Kaplan, 'Neredeyse bir ay oldu oğlumdan hiçbir haber yok. Hayatından endişe ediyoruz' dedi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan yüzde 70 oranında mental rahatsızlığı bulunan Muhammet Kaplan, 24 Nisan tarihinde evinin bahçesinde vakit geçirdiği sırada bir anda gözden kayboldu. Aile üyelerinin durumu fark etmesi üzerine oğlunu cep telefonu ile arayan Hayrettin Kaplan, oğlunun aramalara cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Yaşadığı hastalıktan dolayı daha önce de iki kez kaybolduğunu fakat en geç iki gün içerisinde, yaşadıkları mahalle sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Hayrettin Kaplan, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Yaklaşık bir aydır oğlundan haber alamadıklarını belirten Hayrettin Kaplan, 'Muhammet, 24 Nisan tarihinden beri kayıp. Burada evimizin önünde kayboldu. O gün de sokağa çıkma yasağı vardı. Beraber evimizin bahçesinde vakit geçiriyorduk. Oruçlu olduğum için ben eve girdim, Muhammet dışarıda kaldı. Daha sonra ben biraz uyudum ve uyandığımda Muhammet'in ortalıkta olmadığı haberi geldi. Muhammet en son evin bahçesinde 15.00 sıralarında görülmüş. Ben 17.00'da uyandığımda kendisini cep telefonundan aradım, telefonunu meşgule attı açmadı. Saat 20.00 gibi yeniden aradım, yine meşgule attı bir türlü ulaşamadık. İlk başlarda geri gelir diye panik yapmadık. Çünkü daha önce de rahatsızlığından dolayı iki defa evden ayrılmıştı ama en geç iki gün içerisinde geri dönmüştü. Bu sefer neredeyse bir ay oldu hala bir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz.' dedi.

'OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Oğlunun bulunmasını isteyen Hayrettin Kaplan, şöyle konuştu 'Sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı sokaklar boş kaldı, her tarafta polis ve jandarma ekipleri vardı ama ona rağmen Muhammet'e rastlayan olmadı ve henüz kendisinden bir haber yok. Bu nedenle hayatından endişe ediyoruz. Muhammet zihinsel engelli, yüzde 70 oranında hafif mental hastasıydı. Biz polis ekiplerine ve jandarmaya haber verdik her yerde aradık ama bir ize ulaşamadık. Herkese sorduk soruşturduk ama ne gören var ne duyan. Bir an önce oğlumun bulunmasını istiyorum.?

KOCAELİ Muhammet 27 gündür kayıp

Kaynak: DHA

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