Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağladığı belirlenenlere yönelik 6 ilde düzenlenen ve aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 51 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) - Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağladığı belirlenenlere yönelik 6 ilde düzenlenen ve aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 51 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan, 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da aralarında bulunduğu toplam 93 şüpheli; Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri biten 26 şüpheli serbest bırakılırken, 67 şüpheli ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü serbest kalırken 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 51 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

Usulsüz engelli raporu sağlayan 51 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Engelli, Kocaeli, Rüşvet, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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