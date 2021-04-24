KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR
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KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM yolunda gitmeleri izne tabi olan TIR sürücüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş olacağını düşündükleri D-100 yoluna girince TIR sürücülerine ceza yazıldı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda gitmeleri izne tabi olan TIR sürücüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş olacağını düşündükleri D-100 yoluna girince TIR sürücülerine ceza yazıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda denetleme yaptı. TEM yolunu kullanmaları gerekirken D-100 yolunu kullanan TIR sürücüleri trafik cezasından kaçamadı. Polis ekipleri, 2 saat yaptığı kısıtlama denetiminde, izinleri olmadıkları belirlenen kişiler ile cam filmi takan, sigorta, muayenesi olmayan yaklaşık 100 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Aldığı cezaya değil ehliyet ceza puanının silinmesine üzüldüğünü söyleyen Hakan Zengin, "D-100 yolunu kullandığımızdan ötürü ceza yedik. Ben TIR kullanıyorum fakat otoyolu kullanmam gerekiyordu. Otobanda da sıkışıklık olduğu için bugün de D-100 yolu boştur diye bu yola girdim. Normal günlerde zaten bu yolu kullanmıyoruz. Yediğim cezada sadece ehliyet ceza puanımdan 20 puan gittiği için üzüldüm. Sakin olduğu için girelim dedik fakat bizim gibi bir sürü sürücü ceza yedi." dedi.

KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR
KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR
KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR
KOCAELİ KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP D-100'E GİRDİLER CEZADAN KAÇAMADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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