: Kocaeli inşaat temeli kazısı sırasında heyelan 1 işçi yaralı

25.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:46

İnşaat temeli kazısı sırasında heyelan: 1 işçi yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaatın temel kazısı sırasında küçük bir toprak kayması yaşanırken, kaçmaya çalışan bir işçi ayağının demirlere takılması sonucu düşerek yaralandı. 2 binada oturan 4 ailenin tedbir amaçlı evleri boşaltmalarına karar verildi.

Olay saat 16.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak'ta bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı için kalıp yapılırken küçük bir toprak kayması meydana geldi. İnşaatta çalışan Serhat Çelik (26) kaçmaya çalışırken, ayağı demirlere takılıp düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Serhat Çelik, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnşaat temelinin bulunduğu alanın çevresindeki 3'er katlı 2 binada herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü. Darıca Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Abdullah Özkan olay yerinde incelemede bulunarak, iki binadaki 4 ailenin tedbir amaçlı binalara boşaltmasına karar verdi. Özkan incelemeler yapılana kadar ailelerin gidecek yakınları yoksa çevredeki otellere yerleştirileceklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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