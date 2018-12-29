Kocaeli GÜDEF'den Kocaeli-Gümüşhane Arasında Kültür Köprüsü

Kocaeli Gümüşhaneli Dernekler Federasyonuileİçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği "Gümüşhane simgesi konakların (Balyemez konağı) kent kültürüne aktarımı" adlı projeyi uygulama ve saha gözlemlerini yapma başta Balyemez Konağı ve kentteki diğer kültürel mirasların fiziki dokusunu yerinde incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Federasyon Başkanı Süleyman Olgun'un başkanlığında Başkan Yardımcıları Ertuğrul Taşlı, Tuna Coşkun, Hüseyin Yılmaz ve kurucu başkan Mikail Ozan'la birlikte başta Gümüşhane Valisi olmak üzere Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yardımcısı Prof Dr Bayram Nazır, Gümüşhane ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane SGK Müdürü Eyüp İslamoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'i makamlarında ziyaret ederek hem proje ile ilgili bilgiler verdiler hem de çeşitli saha çalışmalarına birlikte katıldılar.

Kocaeli GÜDEF Başkanı Süleyman Olgun yaptığı açıklamada şöyle dedi, "Federasyon olarak İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Gümüşhane simgesi konakların (Balyemez konağı) kent kültürüne aktarımı" adlı projemizle ilgili olarak Başkan Yardımcıları Ertuğrul Taşlı, Tuna Coşkun, Hüseyin Yılmaz ve kurucu başkanımız Mikail Ozan'la birlikte proje ortağımız Gümüşhane İl kültür ve Turizm Müdürlüğü nezdinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Gümüşhane Valisi başta olmak üzere Belediye Başkanımızı, Üniversite Rektörümüzü, Sanayi Odasını ve bir çok kurum ve STK'yi ziyaret ederek projemizi paylaşarak gerekli bilgi ve ortak saha çalışması yönünde desteklerini aldık. Kendilerine Gümüşhane Kültürüne yakışır misafirperverlik ve sıcak diyaloglarından dolayı teşekkür ediyorum.GÜDEF olarak bu projemiz bölgemizde bulunan STK ve yöresel dernekler için de model alınarak kendi yöre kültürel değerlerinin yaşatılmasına örnek olabileceği ümidindeyiz dedi.

Kaynak: Bültenler