KOCAELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI BACAĞINDAN VURDULAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinin eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, bacağından vuruldu. Bulut tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Derince Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Ali Haydar Bulut, bugün öğle saatlerinde Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta saldırıya uğradı. İddiaya göre, yolda yürüyen Ali Haydar Bulut'un yanına yaklaşan 2 kişiden biri tabanca ile Bulut'un bacaklarına doğru 2 el ateş açtı. Bulut, sağ bacağına bir kurşun isabet etti. Yaralanan eski belediye başkanını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Bulut'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedavi altına alındı.2 kişi saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA