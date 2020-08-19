27 yaşındaki adam eşine kızıp intihara kalkıştı Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde oturan 27 yaşındaki adam eşi tarafından polise şikayet edilince intihara kalkıştı.

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 2 gün önce oturduğu dairede koronavirüs nedeniyle izolasyon tedbiri uygulanan Mehmet S. (27), iddiaya göre şiddet uyguladığı için eşi tarafından polise şikayet edildi. Şikayetin geri alınması için ısrar eden, ancak red cevabı alan öfkeli koca 4 katlı evinin çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti.

EŞİ TARAFINDAN POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Olay, Pirireis Mahallesi Bağdat Caddesi Helal Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında oturan Mehmet Sadık'ın evinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce izolasyon uygulandı. Alınan tedbirler gereği aile bireylerinin dışarı çıkması yasaklanırken bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan ve daha sonra şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet S., polise şikayet edildi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Şikayetin geri alınmaması üzerine sinirlenerek çatı katına çıkan ve kendisini aşağıya atacağını söyleyen öfkeli koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri ve itfaiye ekiplerini görünce bulunduğu çatıdan kaçtı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri olası bir intihara karşı önlem için binanın altına şişme yastık açarken bu sırada koruyucu elbise, maske ve eldiven giyerek çatıya çıkan polis, Mehmet S.'nin çatı katı arasındaki bir kulübeye kendisini kilitlediğini fark etti. Demir makası kullanarak kilidi kıran polis, öfkeli kocaya giydirdiği koruyucu elbise ve maskeyle aşağıya indirdi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Mehmet S.'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA