Kocaeli'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yalakdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun deposundan mazot ve elektrikli ısıtıcı ile İhsaniye Mahallesi'nde ahırdan 12 hayvan çanının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Ü.A, M.A, B.İ. ve E.P. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Ü.A, M.A. ve B.İ. Karamürsel'de belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari şüpheli E.P'yi arama çalışmaları devam ediyor.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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