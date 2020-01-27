Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı
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Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

27.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:22
Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

'nin ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Mahallesi mevkisinde, motosikletli polis ekibi ile Alpaslan A. yönetimindeki 41 P 0468 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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