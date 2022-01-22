Kocaeli'de silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Kocaeli'de silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'de silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
AA / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Karaköprü Mahallesi'ndeki sitede T.K. (36) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurulan T.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince T.K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

AA / Serkan Gök - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haber

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