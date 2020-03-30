Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimiKOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturularak, şehre gelen araçlar durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi

KOCAELİ'nin tüm girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturularak, şehre gelen araçlar durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'de şehrin girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Şehre girişlerde ateş ölçer cihazla vatandaşların ateşi ölçülürken, polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Kartepe Uzunçiftlik mevkii, Gebze D-100 Bayramoğlu sapağı, Karamürsel Misli Çeşme mevkii, Sapanca Maşukiye girişi, Körfez turnikeleri, İzmit Kandıra turnikeleri ve Gebze turnikelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. Toplam 7 noktada 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, herhangi bir kişiden şüphelenilmesi halinde aracı izole ederek kontrol noktasına ambulans çağırıyor. Şüphelenilen kişi ambulans ile gerekli kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırılacak.

Ayrıca, Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Bu noktalara alternatif olarak araçların Kandıra turnikeleri ve Körfez turnikelerini kullanması gerekiyor.

Kaynak: DHA