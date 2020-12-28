Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı

28.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:00
Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tıraş olduğu berberde kesilen saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladı.

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, Çiftçi'yi darbetmeye başladı. Berberin komşusu olan esnaf Ramazan Mutlu da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Müşteri, Çiftçi ve Mutlu'yu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Mutlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakla yaraladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:00:53. #1.15#
title