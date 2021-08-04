Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler il genelindeki ormanlarda hem karadan, hem de havadan drone destekli denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kent genelindeki ormanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler hem karadan hem havadan denetleme yapıyor. Karadan devriye atarak denetim yapan ekipler bir yandan da ormanları drone ile havadan kontrol ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor
Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor
Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Şeyma Subaşı Prens William
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 09:56:11. #1.16#

title