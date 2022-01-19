Kocaeli'de okullar tatil mi? Son dakika! 19 Ocak bugün okullar kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Son dakika Kocaeli'de kar tatili var mı? İskenderun okullar tatil mi?

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kocaeli'de okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Kocaeli Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ocak Çarşamba günü Kocaeli ili için okulların tatil olup olmayacağıyla alakalı resmi açıklama henüz gelmedi. Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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