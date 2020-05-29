Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 151 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 151 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymayan 151 kişiye idari para cezası verildi.

Kurallara uymayan bir iş yerine ise idari yaptırım uygulandı, 3 kişiye de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 552 iş yeri denetlendi, 5 bin 776 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA