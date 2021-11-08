Kocaeli'de kavga ettiği hasta tarafından bıçaklanan teknisyen yaralandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hastanede Kavga ettiği hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan teknisyen tedavi altına alındı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Hüseyin Şahin Türk, hastaneye muayene için gelen kimliği belirsiz kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahintürk, bıçaklanarak yaralandı.

Ameliyata alınan Şahintürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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