Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

22.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:36

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpıştığı feci kazadan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

D-605 kara yolunun Çakırcaali mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan yaralı bir çocuk ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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