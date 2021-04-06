Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sonucu, Derince ilçesinde durdurulan araçta ve bir depoda yapılan aramada, birer kilogramlık 610 paket kıyılmış tütün, 100'er gramlık 520 paket kıyılmış tütün, sökülmüş halde 100 TAPDK bandrolü, 10 bin adet/dal bandrolsüz makaron, 250 boş tütün ambalajı, 1630 kilogram açık kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, ambalaj paketleme ısıtıcısı ve tartı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu