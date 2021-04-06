Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda, 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sonucu, Derince ilçesinde durdurulan araçta ve bir depoda yapılan aramada, birer kilogramlık 610 paket kıyılmış tütün, 100'er gramlık 520 paket kıyılmış tütün, sökülmüş halde 100 TAPDK bandrolü, 10 bin adet/dal bandrolsüz makaron, 250 boş tütün ambalajı, 1630 kilogram açık kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, ambalaj paketleme ısıtıcısı ve tartı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 23:36:20. #1.14#
title