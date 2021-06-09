Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi

Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, inşaat halindeki 3 katlı binada kendini astı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda; sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binanın önünden geçen vatandaşlar, içeride erkek bir şahsın iple asılı halde olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Eren Özmen (38) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı
İş arkadaşını boğan şahıs, cesedi götürüp boş arazideki kuyuya attı
İş arkadaşını boğan şahıs, cesedi götürüp boş arazideki kuyuya attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:02:32. #1.15#

title