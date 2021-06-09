Kim bilir ne derdi vardı! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, inşaat halindeki 3 katlı binada kendini astı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.