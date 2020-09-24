Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

24.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:14
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, Mehmet Emin Demir idaresindeki 26 DK 851 plakalı otomobille Yunus Emre Damar yönetimindeki 34 HA 7322 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Damar'ın kullandığı araç, yön tabelasına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda araca sıkışan Damar ve yanındaki 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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