Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
AA / Serkan Gök - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Köprülü Kavşak'ta S.B. yönetiminde 20 BR 157 plakalı hafif ticari araç, E.S.H. idaresindeki 34 RL 79 54 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Serkan Gök - Son Dakika Haberleri
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