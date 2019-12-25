Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası
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Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çalındı.

25.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06
Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası

'nin ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bağırganlı'da yaşayan , sahibi olduğu 7 inekten 4'nün çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması çalışma başlattı.

Hayvanları otlaması için bahçeye bıraktığını anlatan Yalçın, bir süre sonra geldiğinde 4 ineğin olmadığını gördüğünü ifade etti.

Yalçın, ineklerden 2'sini ORKÖY projesi kapsamında kredi desteğiyle aldığını belirterek, "Özellikle gebe olan 4 ineğimi çalmışlar. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA
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