Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametine meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAY 264 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden aracı makas atarak sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 34 NT 5648 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki otomobil büyük hasar görürken, kazada 17 yaşındaki C.Y. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre aksarken, olay yerine çağırılan çekicilerle araçlar kaldırılarak trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kemal Paşa Mahallesi, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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