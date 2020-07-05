Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralı
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Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralı

Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası: 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

05.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:52

Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası: 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kandıra ile İzmit arasındaki yolun Kocakaymaz mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Hasan Aydın'ın (24) kullandığı 41 YU 339 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Bünyamin Köse (40) yönetimindeki 41 AAB 651 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, yol kenarına savrulurken, hafif ticari aracın ise bir tekerleği yerinden çıktı. Kazada sürücü Bünyamin Köse'nin araçta bulunan eşi Pelin Köse (35), kızları Erva Köse (10) ve Emine Sare Köse (1) ile otomobil sürücüsü Hasan Aydın ve aynı araçta bulunan Ahmet Tok (24) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalede bulunarak, çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralı

Kaynak: DHA

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