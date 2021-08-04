Kocaeli'de görevliler mangal için yakılan ateşi söndürdü

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, ormanlık alanda piknik yapan ailenin yaktığı ateş, belediye görevlilerince söndürülerek aile uyarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, ormanlık alanda piknik yapan ailenin yaktığı ateş, belediye görevlilerince söndürülerek aile uyarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesi Seyrek-Sarısu yolu üzerinde çalışma yaptıkları sırada, ormanlık alanda bir ailenin ateş yakıp, piknik yaptığını fark etti. Bunun üzerine piknik yapılan alana giden ekipler, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Kocaeli genelinde piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu uyarısında bulundu. Ekipler, aileyi orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi. Ekipler daha sonra mangal için yakılan ateşi söndürerek, çevrede yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak