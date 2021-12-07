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Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Güncel

Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi Kocaeli'de yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara sundu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi

KOCAELİ - Kocaeli'de yağmur yağışı sonrası güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara sundu. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ise renk cümbüşü yaşattı. Eşsiz görsel sunan gökkuşağı, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Seyrine doyumsuz manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da görüntülendi.

Öte yandan, sabah saatlerinden bu yana kent merkezinde güneşli hava etkili oluyor.

Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi

Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi

Kocaeli'de gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

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