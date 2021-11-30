Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 96 çatı uçtu, 11 tekne battı

KOCAELİ'de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan rüzgarda çatılardan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 ağaç devrildi, 11 tekne battı, 96 çatı uçtu.

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar akşam saatlerinde de sürdü. Bazı ilçelerde rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Kent genelinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, denizde ise tekneler battı. Kocaeli Valiliği, hasarın boyutu rakamlarla açıkladı. Açıklamaya göre, lodos nedeniyle il genelinde 96 çatı uçtu, 23 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca ve 2 minare yıkıldı, 2 tabela düştü, 4 su taşkını yaşandı ve Gebze'de cami inşaatında iskele çöktü.

İzmit Arızlı Mahallesi'ndeki Arızlı Camisi'nin minaresi de gece saatlerinde yan yattı. Devrilme tehlikesi bulunan minarenin vinç ile indirilmesi planlandı fakat şiddetli rüzgar nedeniyle süreç ertelendi. Minarenin fırtına sona erdiğinde indirileceği belirtildi. Kentte okullar da tatil edildi. Valilik, fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur da etkili oldu.