Kocaeli'de Evleri Yanan Aile Yardım Bekliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evleri yanan aile yardım bekliyor.

Yaklaşık 10 gün önce 4 Temmuz Mahallesi 2312. Sokak'taki dairede çıkan yangında kirada kaldıkları evleri hasar gören Erhan Çelik (46), eşi Birsen Çelik (47) ile belediye tarafından otele yerleştirildi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında dairenin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, evlerini tekrar kullanılabilir hale getirmek için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

İş buldukça inşaatlarda çalıştığını, sosyal güvencesinin bulunmadığını ve maddi durumunun kötü olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle oturduğumuz ev ve eşyalar tamamen yandı. Allah razı olsun, Karamürsel Belediyesi bizi bir süreliğine bir otele yerleştirdi. Ama ne zamana kadar otelde yaşarız bilemiyorum. Kış gününde ortada kaldık. Gidecek bir yerimiz yok. Sesimizi duyan hayırsever vatandaşlarımızdan, devletimizden destek bekliyoruz."

Birsen Çelik ise yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "KOAH hastasıyım. Yangında rahatsızlandım, beni hastaneye götürdüler. Hastaneden taburcu olunca evime geldiğimde her şey kül olmuştu. Hükümetimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA