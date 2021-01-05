Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
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Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

05.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:04

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Sevda Ö. (34) ile evine gelen yaklaşık bir ay önce boşandığı İsa K. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa K. bıçakla eski eşini yaraladı.

Evdeki çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Ö. hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlı İsa K. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Çiftin 3 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Son dakika haber | Eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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