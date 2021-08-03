Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Hasan K. idaresindeki 55 K 3455 plakalı tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti Batı kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Hasan K. olay yerine gelen sağlık personelince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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