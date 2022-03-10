KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de dereye dökülen 40 ton atık kaldırıldı

KOCAELİ Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dere kenarına dökülen 40 ton alüminyum cüruf atığının kaldırılma işlemleri tamamlandı.

Dün sabah saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi'nde bulunan Çamışdibi deresine çuval çuval kimyasal madde olduğu düşünülen atık bırakıldı. Çevreye pis koku yayan atığın, alüminyum cüruf olduğu tespit edildi. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından bölgede detaylı temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından bölgedeki atık çuvallar tamamen kaldırıldı. Kaldırılan atıkların bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a nakli sağlandı. Çalışmalar esnasında bozulan dere kenarı ise İSU Genel Müdürlüğü'ne ait ekskavatör ve JCB ile düzeltildi.