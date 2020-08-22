Kocaeli'de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde derelerin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için temizleme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor
22.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde derelerin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için temizleme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'nin topoğrafı yapısının dağ ve vadilerden oluşması nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında dereler yoğun olarak bulunuyor. Yürüttüğü örnek projeler ile şehre hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana il genelindeki birçok derede ıslah çalışmaları yaptı ve düzenli akışlarını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasının önüne geçiyor. Bu kapsamda 2019 yılında il genelindeki birçok derede toplam 238 km uzunluğunda temizleme çalışmaları yapıldı. 2020 yılının ilk 7 ayında ise yaklaşık 186 kilometre uzunluğunda dere temizleme çalışması yapıldı.

İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Hisardere, İzmit ilçesinde Kumla Deresi, Gebze Nene Hatun Deresi ve Derince ilçesinde Tahtalı deresinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Dereler, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot ve ağaçlardan temizleniyor. Çıkan malzemeler kamyonlarla depolama alanlarına aktarılıyor.

Milli İrade Meydanında bulunan derede İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri 20 günlük çalışma ile beraber toplamda 700 metre uzunluğunda dere temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çevrede oluşabilecek kötü koku sorununun da önüne geçilmiş oldu. Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyonlardan ve otlardan temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sapanca göl kenarında yer alan Seka Kamp alanını vatandaşların güvenliği için tel çitle çevirdi. Çalışma özellikle çocukların oyun oynarken göle düşmesini ve korunaksız bir şekilde göle girip olumsuz sonuçların oluşmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar ile Seka Kamp alanının çevresine vatandaşların güvenliği için yaklaşık 250 metre tel çit yapıldı. Kamp alanı içinde bulunan tel çitlerin ise düzenlemesi yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu Magazin
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, 'Sürpriz yapacağım' diyerek götürülmüş
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Kocaeli'de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 11:33:47. #1.15#
title