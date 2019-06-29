Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi kayboldu.

Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde denize girdi.

Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: AA