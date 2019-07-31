Kocaeli'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan markette gezen H.S. (27), bir müşteri tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürerek durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şüpheli O.T'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA