Kocaeli'de cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Kocaeli'de cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi

16.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:14
Kocaeli'de cinsel istismar sanığına 34 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kocaeli'de 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 34 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 34 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Zeki B. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık Zeki B, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Mağdur avukatları ise şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 6 çocuğa karşı "cinsel istismar" suçundan toplam 34 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:18:58. #1.15#
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