Kocaeli'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi
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Kocaeli'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

16.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:31
Kocaeli'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Yargıtay tarafından bozma kararının ardından yeniden yargılamanın yapıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Tayfur D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada söz verilen Tayfur D, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Keşke olmasaydı." diyerek tahliyesini istedi.

Diğer tutuksuz sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanık Tayfur D'nin "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, diğer suçlardan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Ş.D'nin "silahla birden fazla kişiyi kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 15 gün, N.G'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün, E.G'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, E.G'nin ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan beraatine hükmetti.

Kandıra ilçesinde 2014 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Sadık Gürsoy hayatını kaybetmiş, Nurol Gürsoy ile Yalçın Ay ve Ayhan Demirkıran da yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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