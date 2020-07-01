Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sokak 6 pozitif vak'anın tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sokak 6 pozitif vak'anın tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta 6 pozitif vak'a tespit edildi. Konuyla ilgili toplanan Darıca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokakta 7 gün karantina uygulaması yapılmasına karar verdi. Polis ve Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kaparak önlem alırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının iste Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. - KOCAELİ Kaynak: İHA