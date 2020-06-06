Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

06.06.2020 02:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 7 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: AA

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