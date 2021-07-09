Kocaeli'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde komşular arasında silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde komşular arasında silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi Ferah Sokak'ta komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahın da kullanıldığı kavgada C.B, komşusu Mehmet K'yi tabancayla vurarak yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli C.B, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral