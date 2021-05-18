Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi
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Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 5 katlı apartman boşaltıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 5 katlı apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak'taki devam eden bir inşaatın temelinde toprak kayması oldu.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasının olduğu inşaat ve yanındaki binaları kontrol eden ekipler, tedbir amaçlı olarak bitişikteki 24 daire bulunan 5 katlı Alaettin Kurt Apartmanı'nı tahliye etti.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, boşaltılan apartmanın mühürlenmesine karar verildi.

Apartman sakinlerinden bazıları geceyi geçirmek için yakınlarının evine giderken diğer vatandaşlar da kamu kurumlarınca tahsis edilen konaklama yerlerine götürüldü.

Alaettin Kurt Apartmanı sakinlerinden Orkun Çalışkan, evde oturdukları sırada binanın içinden sesler duyduklarını ifade etti. Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini ve apartmanı tahliye ettiklerini söylediğini anlatan Çalışkan, ekiplerin eşliğinde aşağı indiklerini belirtti.

Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi
Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi
Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi
Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanması nedeniyle yanındaki bina tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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